Сайт Avia.pro: украинский Bayraktar TB2 мог отработать условный удар по западной части российского Крыма

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12 ноября 2021, 12:05 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 мог отработать условный удар по западной части российского Крыма. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад в районе южных государственных рубежей РФ был замечен киевский дрон Bayraktar TB2. Согласно имеющейся информации, аппарат приближался к западным границам Крымского полуострова на расстояние в 42 километра.

Сайт отмечает, что Bayraktar TB2 мог отработать условный удар по западной части российского региона.

Ранее сегодня сообщалось, что бойцы непризнанной ЛНР уничтожили двух киевских военных в ответ на гибель сослуживца в ходе обстрела Вооруженных сил Украины.

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