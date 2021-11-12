Сайт Avia.pro: украинский Bayraktar TB2 мог отработать условный удар по западной части российского Крыма

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 мог отработать условный удар по западной части российского Крыма. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад в районе южных государственных рубежей РФ был замечен киевский дрон Bayraktar TB2. Согласно имеющейся информации, аппарат приближался к западным границам Крымского полуострова на расстояние в 42 километра.
Сайт отмечает, что Bayraktar TB2 мог отработать условный удар по западной части российского региона.
Ранее сегодня сообщалось, что бойцы непризнанной ЛНР уничтожили двух киевских военных в ответ на гибель сослуживца в ходе обстрела Вооруженных сил Украины.
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