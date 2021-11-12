Издание Avia.pro: ДНР и ЛНР могут ждать «огромные проблемы» в случае увеличения числа Bayraktar TB2 на вооружении Украины

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12 ноября 2021, 08:20 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР могут ждать «огромные проблемы» в случае увеличения числа беспилотников Bayraktar TB2 на вооружении украинской армии. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro предположило, что Анкара занимается переброской «дополнительных» дронов на территорию Украины. Портал отметил, что некоторое время назад один из турецких Bayraktar TB2 «был замечен вылетевшим» с базы в районе города Кешана. В тот же день мониторинговые ресурсы обнаружили аппарат под украинским Николаевым.

Авторы сайта предрекли, что республики Донбасса могут ждать «огромные проблемы» в случае увеличения числа Bayraktar TB2 на вооружении Киева. Средств борьбы с данными беспилотниками нет ни у ДНР, ни у ЛНР, указывается в процитированном материале.

Ранее в пятницу тот же портал написал, что военные Украины бежали со своих позиций в районе Горловки после контрудара артиллерии Народной милиции ДНР.

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