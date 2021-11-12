Avia.pro: военные Украины бежали со своих позиций под Горловкой после контрудара артиллерии ДНР

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12 ноября 2021, 07:16 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Украины бежали со своих позиций под Горловкой после контрудара артиллерии самопровозглашенной ДНР. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что во время очередного обстрела Горловки со стороны киевских войск силы ДНР «неожиданно контратаковали» противника. В процитированной публикации отмечается, что в результате применения артиллерии «подразделения ВСУ вынуждены были спасаться бегством со своих позиций, переместившись западнее».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Андрей Руденко предсказал, что вооруженный конфликт на территории Донбасса в будущем может перекинуться на границы России.

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