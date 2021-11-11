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Меркель обратилась к Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате

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Меркель обратилась к Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате
Ангела Меркель, фото: Frederic Kern via www.imago-imag/www.imago-images.de/globallookpress.com

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора призвала российского президента Владимира Путина продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений.

«Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта»,- пояснили в пресс-службе немецкого кабмина.

Ранее Путин заявил о деструктивной политике Украины, которая всё больше делает ставку на «силовые методы», в том числе нарушает Минские договорённости, используя беспилотники.

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