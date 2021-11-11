Меркель обратилась к Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате
11 ноября 2021, 22:16
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора призвала российского президента Владимира Путина продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений.
«Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта»,- пояснили в пресс-службе немецкого кабмина.
Ранее Путин заявил о деструктивной политике Украины, которая всё больше делает ставку на «силовые методы», в том числе нарушает Минские договорённости, используя беспилотники.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.