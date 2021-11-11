Политолог Сатановский допустил вероятность атаки по Крымскому мосту турецкими корветами на вооружении Украины

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11 ноября 2021, 20:42

Украинские корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Российский политолог Евгений Сатановский допустил возможность атаки по Крымскому мосту турецкими корветами на вооружении Украины. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

Сатановский напомнил, что в феврале текущего года Анкара подписала соглашение о строительстве для киевского флота четырех современных корветов, которые способны не только выполнять задачи по патрулированию, но и вести противолодочную борьбу.

«Я совершенно бы не смотрел вот так, сквозь пальцы и с прихихикиванием, на турецко-украинское сотрудничество по созданию ударного украинского военно-морского флота. А то может так получиться, что Крымский мост атакуют уже не ржавые лайбы», — отметил политолог.

Как сообщалось ранее сегодня, журналист Андрей Руденко спрогнозировал, что война на территории Донбасса в будущем может перекинуться на границы России.

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