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11 ноября 2021, 17:46

Военные, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты собираются развернуть на территории Германии гиперзвуковые ракеты, которые способны нанести удар по столице Российской Федерации за 21 минуту. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах британских СМИ.

Таблоид The Sun проинформировал о намерении США вооружить 56-е артиллерийское командование в Германии новыми гиперзвуковыми снарядами большой дальности Dark Eagle. Согласно имеющимся сведениям, данные ракеты в состоянии развивать скорость до 6 500 км/ч. Таким образом, в случае запуска полет боеприпасов от немецкой базы до Москвы займет 21 минуту, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в четверг, китайское издание NetEase написало, что в случае военного конфликта «армия России сокрушит Японию».

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