Издание NetEase: в случае военного конфликта «армия России сокрушит Японию»

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11 ноября 2021, 11:59 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта «армия России сокрушит Японию». Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах китайских СМИ.

Как пишет NetEase, некоторое время назад в Японии заявили, что если Москва не будет применять ядерное оружие, то Токио сможет легко одержать победу в войне с Россией.

«Амбиции Японии растут, и она снова и снова делает выпады против России. Но, хотя общая сила Токио значительно выросла, японцы могут только мечтать о том, чтобы победить РФ», — отмечает китайское издание.

В процитированном материале указывается, что, помимо средств массового уничтожения, Москва имеет в своем арсенале передовое неядерное вооружение. В числе него гиперзвуковые ракеты.

В NetEase предрекли, что в случае войны «армия России сокрушит Японию».

«Силы самообороны Страны восходящего солнца не могут конкурировать с ВС РФ в военной мощи», — сделало вывод издание.

Ранее в четверг сообщалось, что американский The National Interest назвал «плохой новостью» скорое прибытие в российскую армию боевых машин «Терминатор».

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