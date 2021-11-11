Американский National Interest назвал «плохой новостью» скорое прибытие в армию России боевых машин «Терминатор»

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11 ноября 2021, 11:12

Боевая машина поддержки танков «Терминатор», Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Скорое прибытие в армию России боевых машин поддержки танков «Терминатор» является «плохой новостью». Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.

The National Interest пишет, что первые девять «Терминаторов» в ближайшее время будут развернуты в бронетанковых подразделениях 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа РФ. Американское издание назвало скорое прибытие данного оружия в российскую армию «плохой новостью».

В процитированном материале отмечается, что «Терминатор» оснащен в том числе противотанковым ракетным комплексом «Атака» и двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками. Машина в состоянии поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами.

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