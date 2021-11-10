Политолог Сатановский намекнул на способность России устроить США новый Перл-Харбор в Черном море

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10 ноября 2021, 19:07

Корабли, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Российский политолог Евгений Сатановский намекнул на способность Москвы устроить Соединенным Штатам новый Перл-Харбор в Черном море. Соответствующий пост эксперт разместил в своем Telegram.

Некоторое время назад в акваторию Черного моря для участия в учениях вошли эсминец Porter и флагман Шестого флота США Mount Whitney. Как отметил Сатановский, американские корабли «воевать с Россией не хотят, но хотят нас пугать и много чего силового демонстрировать».

«Первой мировой никто тоже не хотел. И войн во Вьетнаме, Афганистане и Ираке тоже. Что в итоге получилось? Вот и здесь тот самый случай. Тем более что Черное море — не самая плохая акватория для того, чтобы чей-либо флот окончил в ее пределах свои бренные дни. Ничем не хуже Перл-Харбора», — указал политолог.

Как сообщалось ранее сегодня, американский портал 19FortyFive написал, что российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» будет угрожать прибрежным городам Штатов.

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