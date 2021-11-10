Портал 19FortyFive: российский ядерный «Посейдон» «вызывает ужас» и будет угрожать прибрежным городам США

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2021, 17:53 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» «вызывает ужас» и будет угрожать прибрежным городам Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Сайт 19FortyFive пишет, что «Посейдон» «вызывает ужас». Портал отмечает, что Москва намерена поставить на постоянное боевое дежурство не менее шестнадцати таких беспилотников. При необходимости их можно будет запустить в Атлантическом океане и направить на восточное побережье США. Подобные аппараты имеют куда больше шансов поразить противника, чем наземные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, поскольку у них выше степень живучести, указывает 19FortyFive.

«Посейдон уже получил прозвище "дрон Судного дня", и он будет угрожать прибрежным городам Америки», — спрогнозировал ресурс.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Анатолий Матвийчук предрек, что танки РФ появятся на границе Польши и Белоруссии только в случае агрессии НАТО против Минска.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости