Военный аналитик Матвийчук: танки России появятся на границе Польши и Белоруссии только в случае агрессии НАТО против Минска

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2021, 13:09 Источник: «ПолитРоссия»

Российские танки, MOD Russia / globallookpress.com

Военный аналитик Анатолий Матвийчук прокомментировал заявление бывшего работника посольства Польши в Белоруссии Витольда Юраша о том, что на границе двух стран, где разразился миграционный кризис, могут появиться российские танки.

Матвийчук озвучил мнение, согласно которому высказывание Юраша является политическим бредом.

«России еще не хватало выходить и разбираться с этими проблемами», — заметил эксперт.

Он добавил, что танки РФ появятся на польско-белорусской границе только в случае агрессии НАТО против Минска.

Ранее в среду сообщалось, что политолог Руслан Бальбек назвал обвинения Варшавы в адрес Москвы из-за миграционного кризиса «антироссийской истерикой».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости