Посол РФ в Германии Нечаев призвал «прогнать злых бесов» из российско-немецких отношений

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11 ноября 2021, 17:29 Источник: РИА Новости

флаг Германии, фото: pixels.com

Москва и Берлин нашли много «точек соприкосновения» в двухсторонних отношениях. Об этом посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил на мероприятии по случаю двухсотлетия со дня рождения писателя Федора Достоевского в Дрездене.

«У нас с Германией огромная позитивная повестка дня. Я бы сказал, это абсолютно уникально для двусторонних отношений (России) в Европе - очень много проектов, очень много сфер, где мы нашли точки соприкосновения»,- пояснил дипломат.

Нечаев отметил, что страны продолжат наслаждаться «Бесами» Ф. Достоевского, но «злых бесов» необходимо прогнать из российско-немецких отношений.

Ранее исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского лидера Владимира Путина повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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