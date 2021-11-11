Avia.pro: если США начнут снабжать армию Украины развединформацией, для ДНР и ЛНР «все закончится очень плохо»

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11 ноября 2021, 16:43 Источник: Avia.pro

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Если Соединенные Штаты начнут снабжать Вооруженные силы Украины разведывательными сведениями, для самопровозглашенных ДНР и ЛНР «все закончится очень плохо». Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Некоторое время назад члены Республиканской партии в палате представителей конгресса США обратились с письмом к президенту Джо Байдену, призвав «принять незамедлительные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведывательных данных и оружия».

Если американцы начнут снабжать киевские войска развединформацией, для республик Донбасса «все закончится очень плохо», отмечает портал Avia.pro. Сайт указывает на то, что в настоящий момент «большинство атак ВСУ носят хаотичный характер». В случае поддержки Украины со стороны США «Донбасс будет потерян», предрекается в процитированном материале.

Ранее в четверг тот же интернет-ресурс написал, что мощи российских систем ПВО и ПРО в Крыму достаточно для уничтожения половины боевой авиации Североатлантического альянса.

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