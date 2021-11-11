Ресурс Avia.pro: мощи российских систем ПВО и ПРО в Крыму «достаточно для того, чтобы перебить половину боевой авиации НАТО»

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11 ноября 2021, 09:43 Источник: Avia.pro

Учения сил ПВО России в Крыму, MOD Russia / globallookpress.com

Мощи российских систем противовоздушной и противоракетной обороны, расположенных на территории Крымского полуострова, «достаточно для того, чтобы перебить половину боевой авиации НАТО». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

В минувший вторник Минобороны РФ проинформировало, что два американских стратегических бомбардировщика В-1В осуществили внеплановый полет над Черным морем в ста километрах от российских государственных рубежей.

Портал Avia.pro назвал пролет бомбардировщиков провокацией с целью «напугать Россию» и спрогнозировал, что в случае новых подобных маневров «последуют жесткие меры» со стороны Москвы. Также интернет-ресурс отметил, что мощи средств ПВО и ПРО в Крыму «достаточно для того, чтобы перебить половину боевой авиации НАТО».

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