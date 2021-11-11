Ресурс Avia.pro: мощи российских систем ПВО и ПРО в Крыму «достаточно для того, чтобы перебить половину боевой авиации НАТО»

Мощи российских систем противовоздушной и противоракетной обороны, расположенных на территории Крымского полуострова, «достаточно для того, чтобы перебить половину боевой авиации НАТО». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.
В минувший вторник Минобороны РФ проинформировало, что два американских стратегических бомбардировщика В-1В осуществили внеплановый полет над Черным морем в ста километрах от российских государственных рубежей.
Портал Avia.pro назвал пролет бомбардировщиков провокацией с целью «напугать Россию» и спрогнозировал, что в случае новых подобных маневров «последуют жесткие меры» со стороны Москвы. Также интернет-ресурс отметил, что мощи средств ПВО и ПРО в Крыму «достаточно для того, чтобы перебить половину боевой авиации НАТО».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.