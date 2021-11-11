СБУ: Галкина внесли в «черный список» из-за «создания предпосылок нарушения целостности» Украины

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11 ноября 2021, 16:29 Источник: РИА Новости

Максим Галкин, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) назвал причину внесения юмориста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Телеведущему запрещен въезд на территорию страны.

«Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором»,- пояснили в ведомстве.

Напомним, что в начале ноября Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в «черный список» ещё 32 российских артиста. Теперь в списке 259 человек, среди них Олег Газманов, Алишер Моргенштерн, Юлия Чечерина.

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