МИД Турции опроверг причастность своей страны к перевозке мигрантов в Белоруссию

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11 ноября 2021, 09:34 Источник: РИА Новости

Флаг Турции, Jens Kalaene/globallook.com

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим польским коллегой Збигневом Рау заявил, что обвинения Турции в причастности к миграционному кризису на польско-белорусской границе безосновательны.

«Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу»,- сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.

По данным источника, глава внешнеполитического ведомства Турции предложил Польше направить в страну техническую комиссию — чтобы на месте проинспектировать ситуацию и убедиться в том, что Турция не причастна к миграционному кризису.

В Евросоюзе считают, что Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines занимается перевозкой нелегальных мигрантов в Белоруссию. Вчера авиакомпания отвергла эти обвинения.

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