Национальный авиаперевозчик Турции отрицает обвинения в перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию

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10 ноября 2021, 10:54

фото: pixabay.com

Представители турецкой авиакомпании Turkish Airlines прокомментировали сообщения ряда западных СМИ о том, что Евросоюз может ввести санкции против национального перевозчика за "перевозку нелегальных мигрантов" в Белоруссию.

Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines отрицает обвинения в причастности к перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь.

Представители Turkish Airlines заявили, что "корпорация принимает во внимание все аспекты безопасности и выполняет свои операции в сотрудничестве с международными властями во время полетов по всему миру", - передает ТАСС.

В понедельник, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов подошли к границе Польши со стороны Белоруссии. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки. Польские силовики применили слезоточивый газ. После неудавшейся попытки преодолеть границу мигранты разбили палаточный лагерь. В палатках ночую целые семьи беженцев, стремящихся в Европу.

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей в стихийном лагере четверых избитых польскими силовиками курдских беженцев.

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