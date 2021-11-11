Портал Avia.pro об ответе Пентагона на заявление Москвы об учениях НАТО в Черном море: «США пригрозили России ударить по Донбассу»

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11 ноября 2021, 08:57 Источник: Avia.pro

Представитель Пентагона Джон Кирби, Lisa Ferdinando/Dod / globallookpress.com

«США пригрозили России ударить по Донбассу». Так расценили ответ Пентагона на заявление Москвы об учениях НАТО в Черном море авторы материала, появившегося на страницах отечественной сетевой прессы.

В минувшей вторник российское Минобороны, комментируя маневры Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу в Черном море, указало, что «налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке» Украины.

На данное заявление отреагировал представитель Пентагона Джон Кирби. Он отметил, в частности, что «мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным».

«США пригрозили России ударить по Донбассу», — прокомментировал слова Кирби сайт Avia.pro.

Если Вашингтон вмешается в конфликт в регионе, Москва может отправить туда войска с целью защиты своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, спрогнозировали авторы портала.

Ранее сегодня тот же интернет-ресурс указал на то, что в случае наступления Киева в Донбассе под удар артиллерии непризнанных республик рискуют попасть тысячи украинских военных.

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