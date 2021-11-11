Сайт Avia.pro: в случае наступления ВСУ в Донбассе под удар артиллерии ДНР и ЛНР могут попасть тысячи украинских военных

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11 ноября 2021, 08:10 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В случае наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе под удар артиллерии самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут попасть тысячи киевских военных. На это указывается в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что Народная милиция республик разместила «в зоне оперативного реагирования огромное количество артиллерии — как ствольной, так и реактивной». В частности, в районе села Терновое развернуты не менее тринадцати систем «Град», под поселком городского типа Бугаевка — не менее двадцати шести единиц ствольной артиллерии.

Как отмечает сайт, если ВСУ пойдут в наступление, под ударом сил ДНР и ЛНР могут оказаться тысячи украинских военнослужащих и несколько сотен единиц техники. В этом случае Киеву грозят «крупнейшие потери за последние годы», говорится в процитированной публикации.

Ранее в четверг тот же интернет-ресурс проинформировал, что украинский дрон Bayraktar TB2 впервые был замечен менее чем в 40 километрах от границы российского Крыма.

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