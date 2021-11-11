Avia.pro: украинский Bayraktar TB2 впервые был замечен менее чем в 40 километрах от границы российского Крыма

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2021, 07:37 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozuliaukrinform / globallookpress.com

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 впервые был замечен менее чем в 40 километрах от границы российского Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что киевский Bayraktar TB2 впервые был обнаружен менее чем в 40 километрах от границы Крыма. Согласно сведениям интернет-издания, дрон выполнил взлет с аэродрома под городом Николаевым, после чего направился в сторону государственных рубежей РФ. Вероятно, аппарат пытался осуществить «сканирование работы российских средств ПВО», отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе тот же сайт указал на то, что одновременный удар 55 украинских орудий, стянутых к Горловке, способен уничтожить половину этого города, находящегося под контролем непризнанной ДНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости