Avia.pro: украинский Bayraktar TB2 впервые был замечен менее чем в 40 километрах от границы российского Крыма

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 впервые был замечен менее чем в 40 километрах от границы российского Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что киевский Bayraktar TB2 впервые был обнаружен менее чем в 40 километрах от границы Крыма. Согласно сведениям интернет-издания, дрон выполнил взлет с аэродрома под городом Николаевым, после чего направился в сторону государственных рубежей РФ. Вероятно, аппарат пытался осуществить «сканирование работы российских средств ПВО», отмечается в процитированном материале.
Ранее на текущей неделе тот же сайт указал на то, что одновременный удар 55 украинских орудий, стянутых к Горловке, способен уничтожить половину этого города, находящегося под контролем непризнанной ДНР.
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