Ресурс Avia.pro: одновременный удар 55 украинских орудий, стянутых к Горловке, способен уничтожить половину города

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10 ноября 2021, 18:20 Источник: Avia.pro

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Одновременный удар 55 украинских орудий, стянутых к подконтрольной ДНР Горловке, способен уничтожить половину данного города. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что в течение суток киевские военные перебросили в район Горловки 55 самоходных артиллерийских орудий. В числе них 31 «Гвоздика», стреляющая 122-мм снарядами.

Одновременный удар такого большого количества орудий способен уничтожить половину города, отмечает интернет-ресурс.

Ранее в среду тот же сайт допустил возможность атаки американских ракет Tomahawk по республикам Донбасса через Крымский мост.

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