Одновременный удар 55 украинских орудий, стянутых к подконтрольной ДНР Горловке, способен уничтожить половину данного города. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что в течение суток киевские военные перебросили в район Горловки 55 самоходных артиллерийских орудий. В числе них 31 «Гвоздика», стреляющая 122-мм снарядами.
Одновременный удар такого большого количества орудий способен уничтожить половину города, отмечает интернет-ресурс.
Ранее в среду тот же сайт допустил возможность атаки американских ракет Tomahawk по республикам Донбасса через Крымский мост.
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