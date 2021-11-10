Издание Avia.pro допустило возможность удара американских ракет Tomahawk по ДНР и ЛНР через Крымский мост

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10 ноября 2021, 17:25 Источник: Avia.pro

Запуск крылатой ракеты Tomahawk, US Navy / globallookpress.com

На страницах российской интернет-прессы появился материал, в котором допускается вероятность удара американских крылатых ракет Tomahawk по самопровозглашенным республикам Донбасса через Крымский мост.

Во вторник Минобороны РФ, комментируя учения Соединенных Штатов и их союзников в Черном море, заявило, что «налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке» Украины.

Также накануне над акваторией Черного моря был обнаружен американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С.

Судя по маршруту полета Е-8С и текущему нахождению кораблей НАТО в восточной части Черного моря, «США всерьез рассматривают возможность атаки» по ДНР и ЛНР с применением ракет «Томагавк», пишет сетевое издание Avia.pro. Портал отмечает, что «одним из наиболее вероятных направлений пуска ракет является Крымский мост». В случае нанесения подобного удара после него может начаться наземная наступательная операция украинской армии против республик, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же сайт указал на то, что, опровергая первое боевое применение киевского беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе, ДНР повторяет ошибки Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.

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