Портал Avia.pro: опровергая первое боевое применение украинского Bayraktar TB2, ДНР повторяет ошибки Армении в войне в Карабахе

Опровергая первое боевое применение украинского беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе, самопровозглашенная ДНР повторяет ошибки Армении в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
На текущей неделе глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала фейком информацию о первом боевом применении в Донбассе Bayraktar TB2, появившуюся в СМИ в конце октября.
Интернет-издание Avia.pro пишет, что, выступая с подобными заявлениями, власти республики повторяют ошибки Армении, допущенные в ходе противостояния на территории Нагорного Карабаха.
«В прошлом году в Армении также заявляли о значительных победах и разгроме противника, но в итоге из-за таких недостоверных данных конфликт был проигран», — отмечает сайт.
Атаку киевской стороны с применением Bayraktar TB2 портал назвал «подтвержденным фактом».
Ранее сегодня тот же ресурс указал на то, что за неделю военные ДНР и ЛНР уничтожили и повредили в Донбассе не менее двадцати единиц украинской бронетехники.
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