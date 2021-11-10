Портал Avia.pro: опровергая первое боевое применение украинского Bayraktar TB2, ДНР повторяет ошибки Армении в войне в Карабахе

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2021, 10:21 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Опровергая первое боевое применение украинского беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе, самопровозглашенная ДНР повторяет ошибки Армении в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

На текущей неделе глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала фейком информацию о первом боевом применении в Донбассе Bayraktar TB2, появившуюся в СМИ в конце октября.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что, выступая с подобными заявлениями, власти республики повторяют ошибки Армении, допущенные в ходе противостояния на территории Нагорного Карабаха.

«В прошлом году в Армении также заявляли о значительных победах и разгроме противника, но в итоге из-за таких недостоверных данных конфликт был проигран», — отмечает сайт.

Атаку киевской стороны с применением Bayraktar TB2 портал назвал «подтвержденным фактом».

Ранее сегодня тот же ресурс указал на то, что за неделю военные ДНР и ЛНР уничтожили и повредили в Донбассе не менее двадцати единиц украинской бронетехники.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости