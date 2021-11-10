Сайт Avia.pro: за неделю военные ДНР и ЛНР уничтожили и повредили в Донбассе не менее двадцати единиц бронетехники Украины

За неделю военные самопровозглашенных ДНР и ЛНР уничтожили и повредили в Донбассе не менее двадцати единиц бронетехники Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах интернет-прессы.
Портал Avia.pro пишет, что за неделю в Донбассе были уничтожены и повреждены не менее двадцати единиц бронетехники ВСУ. Сайт отмечает, что к этому привели «неожиданные удары» подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Наибольшие потери в технике в течение обозначенного периода киевская сторона понесла в районе Горловки и Станицы Луганской, указывается в процитированной публикации.
Ранее в среду сообщалось, что политолог Богдан Безпалько высказал точку зрения, согласно которой Россия ответит на действия Украины в Донбассе только в случае ее масштабного наступления на республики.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.