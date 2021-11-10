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Сайт Avia.pro: за неделю военные ДНР и ЛНР уничтожили и повредили в Донбассе не менее двадцати единиц бронетехники Украины

, 08:29 Источник: Avia.pro

Сайт Avia.pro: за неделю военные ДНР и ЛНР уничтожили и повредили в Донбассе не менее двадцати единиц бронетехники Украины
Украинская бронетехника, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

За неделю военные самопровозглашенных ДНР и ЛНР уничтожили и повредили в Донбассе не менее двадцати единиц бронетехники Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что за неделю в Донбассе были уничтожены и повреждены не менее двадцати единиц бронетехники ВСУ. Сайт отмечает, что к этому привели «неожиданные удары» подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Наибольшие потери в технике в течение обозначенного периода киевская сторона понесла в районе Горловки и Станицы Луганской, указывается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что политолог Богдан Безпалько высказал точку зрения, согласно которой Россия ответит на действия Украины в Донбассе только в случае ее масштабного наступления на республики.

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