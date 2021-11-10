Сайт Avia.pro: за неделю военные ДНР и ЛНР уничтожили и повредили в Донбассе не менее двадцати единиц бронетехники Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2021, 08:29 Источник: Avia.pro

Украинская бронетехника, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

За неделю военные самопровозглашенных ДНР и ЛНР уничтожили и повредили в Донбассе не менее двадцати единиц бронетехники Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что за неделю в Донбассе были уничтожены и повреждены не менее двадцати единиц бронетехники ВСУ. Сайт отмечает, что к этому привели «неожиданные удары» подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Наибольшие потери в технике в течение обозначенного периода киевская сторона понесла в районе Горловки и Станицы Луганской, указывается в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что политолог Богдан Безпалько высказал точку зрения, согласно которой Россия ответит на действия Украины в Донбассе только в случае ее масштабного наступления на республики.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости