«Короля мошенников» из России Александра Жукова приговорили в США к десяти годам тюрьмы

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11 ноября 2021, 07:25 Источник: ТАСС

Судебное дело, Jasper Jacobs /globallook.com

В среду, 10 ноября, суд Бруклина вынес приговор по делу обвиняемого в интернет-мошенничестве россиянина Александра Жукова. Он проведет 10 лет в тюрьме и должен возместить ущерб на сумму 3,8 млн долларов.

Наказание вынесено по четырем пунктам, в том числе отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств.

Обвинение, которое предъявила россиянину прокуратура, касалось деятельности Жукова в 2014-2016 годах. Он обеспечивал компаниям просмотры их рекламных объявлений, но не за счет реальных пользователей, а ботов. Таким образом, по мнению прокуратуры, обвиняемый «мошенническим путем получал прибыль за рекламу в интернете». С помощью данной схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах New York Times и Wall Street Journal.

Как заявил сам Жуков в ходе процесса, он не скрывал факт использования ботов и компании, с которыми сотрудничал, были в курсе этого. Он лишь удовлетворял требования заказчиков, которые желали увеличить просмотры рекламы на своих сайтах.

В прокуратуре Жуков получил прозвище «король мошенников». Он был задержан по запросу Вашингтона осенью 2018 года в Варне.

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