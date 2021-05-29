Американская прокуратура назвала размер ущерба, нанесенного США «королем мошенников» Александром Жуковым из России

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29 мая 2021, 10:59 Источник: РИА Новости

кибератака, фото: pixabay.com

Прокуратура восточного округа Нью-Йорка сообщила, что россиянин Александр Жуков признан виновным в сговоре для совершения сетевого мошенничества с целью отмывания денег. Его схема нанесла американским рекламщикам ущерб в размере семи миллионов долларов (512,4 тыс. руб.).

«Могу подтвердить, что его признали виновным по всем четырем пунктам», - уточнил адвокат россиянина Закари Маргулис-Онума.

В пресс-релизе прокураторы говорится, что Александр Жуков обвиняется в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в Интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. С помощью данной схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах New York Times и Wall Street Journal.

Сторона обвинения заявила, что россиянин получал гонорары от различных компаний, а после отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру. При этом задержанный заявил, что не считает свою деятельность в Интернете незаконной. По его словам, он всего лишь предоставлял услуги по увеличению посещаемости сайтов.

В прокуратуре Жуков получил прозвище «король мошенников». Мужчина был задержан по запросу Вашингтона 9 ноября 2018 года в Варне.

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