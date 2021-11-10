NetEasе об ответе министра обороны РФ на заявление Крамп-Карренбауэр о сдерживании Москвы: Шойгу «шокировал мир одной фразой»

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10 ноября 2021, 22:14 Источник: «ПолитРоссия»

Министр обороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Сергей Шойгу «шокировал мир одной фразой». Так в материале, размещенном на страницах китайских СМИ, прокомментирован ответ министра обороны России на высказывание немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании Москвы.

Как заявила в октябре Крамп-Карренбауэр, следует ясно дать понять РФ, что западные государства готовы использовать, в том числе и ядерное оружие для ее сдерживания.

Шойгу, реагируя на слова министра обороны Германии, отметил, что на фоне призывов к военному сдерживанию России Североатлантический альянс последовательно стягивает силы к границам страны.

«Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», — сказал глава российского ведомства.

Издание NetEasе пишет, что Сергей Шойгу «шокировал мир одной фразой». В процитированной публикации говорится, что слова Шойгу были адресованы не только ФРГ, но и всем остальным государствам, проявляющим провокационную военную активность вблизи границ России. С помощью заявления министра Москва предупредила Соединенные Штаты и их союзников по НАТО о последствиях их возможных действий, указывает NetEasе.

«НАТО неразумно применять силу для сдерживания России, так как это может спровоцировать полномасштабный конфликт. Поэтому Германии лучше не выступать и держаться в тени», — добавляет издание.

Ранее в среду сообщалось, что политолог Евгений Сатановский намекнул на способность РФ устроить американцам новый Перл-Харбор в Черном море.

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