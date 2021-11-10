МИД Украины предупредил Белоруссию о «непоправимых последствиях» в случае признания Крыма российским

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10 ноября 2021, 20:30 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Министерство иностранных дел Украины предупредило Белоруссию о «непоправимых последствиях в отношениях между странами» в случае признания Крыма российской территорией. Так в ведомстве отреагировали на заявление главы внешнеполитического ведомства республики Владимира Макея о том, что позиция Минска по принадлежности полуострова остается неизменной.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко отметил, что официально Белоруссия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Однако в Киеве обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме, добавил он.

«Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений»,- пояснил предстатель МИД.

Он надеется, что в Минске отдают себе отчет в вопросе принадлежности полуострова и не будут допускать шагов, противоречащих нормам международного права.

Напомним, что в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым после российских олигархов.

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