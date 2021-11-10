Daily Express: Великобритания направила «страшное предупреждение» России, объявив о планах модернизировать РЭБ Королевского флота

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10 ноября 2021, 09:17 Источник: «ПолитРоссия»

Британские корабли, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Великобритания направила «страшное предупреждение» Российской Федерации, объявив о планах модернизировать средства радиоэлектронной борьбы Королевского флота. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Некоторое время назад британское Минобороны оповестило общественность о намерениях вложить 100 млн фунтов стерлингов в обновление РЭБ морских сил страны. По словам процитированного таблоидом Daily Express госсекретаря по вопросам обороны Бена Уоллеса, усовершенствования позволят модернизировать Королевский флот «с помощью передовых возможностей радиолокационного обнаружения, сохраняя оперативное преимущество Великобритании на море».

Авторы Daily Express, в свою очередь, отметили, что, объявив о планах модернизации, Лондон направил «страшное предупреждение» России.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший израильский разведчик Яков Кедми указал, что новые виды стратегических вооружений Москвы гарантируют полное уничтожение США.

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