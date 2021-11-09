Бывший разведчик Кедми: новые виды стратегических вооружений России гарантируют полное уничтожение США как государства

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9 ноября 2021, 17:11

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Новые виды стратегических вооружений, имеющиеся в арсенале Российской Федерации, гарантируют полное уничтожение Соединенных Штатов как государства. На это указал бывший израильский разведчик Яков Кедми.

По словам Кедми, выступившего в эфире YouTube-канала ITON-TV, в настоящий момент американцы «даже не думают о каких-либо попытках атаковать Россию», поскольку новые виды стратегических вооружений Москвы делают нанесение удара по территории РФ невозможным. Также экс-разведчик отметил, что данные средства поражения гарантируют полное уничтожение США как государства.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший замглавы украинского МИД Александр Чалый заявил, что Штаты и ключевые страны НАТО «не хотят войти в прямое военное противостояние» с Москвой из-за Киева.

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