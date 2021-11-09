Sohu об американских кораблях Porter и Mount Whitney: США отправили в Черное море «настоящих монстров»

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9 ноября 2021, 16:30 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль Mount Whitney, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты отправили в Черное море «настоящих монстров». Об этом говорится в размещенной в китайском интернет-сегменте публикации, которая посвящена американским кораблям Porter и Mount Whitney.

Несколько дней назад в акваторию Черного моря для участия в учениях вошли суда Porter и Mount Whitney.

«Американские военные направили настоящих монстров в Черное море», — пишет портал Sohu.

Как отмечает сайт, эсминец Porter является одним из самых боеспособных и опасных кораблей из тех, что Вашингтон может послать к южным границам России, не нарушив международные правовые нормы. Известно, что эсминец вооружен крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis.

Mount Whitney представляет собой штабной корабль, выполняющий функции флагмана Шестого флота США. В процитированном материале указывается, что судно оснащено сложнейшим электронным оборудованием, которое позволяет собирать разведывательно-тактическую информацию и передавать ее в любую точку Земли.

Как сообщалось ранее во вторник, бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый заявил, что Штаты и ключевые страны НАТО «не хотят войти в прямое военное противостояние» с Россией из-за Киева.

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