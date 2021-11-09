Ресурс Avia.pro: ответная стрельба сил ДНР заставила военных Украины отказаться от продвижения к Новой Марьевке

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9 ноября 2021, 15:48 Источник: Avia.pro

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ответная стрельба Народной милиции ДНР заставила военных Вооруженных сил Украины отказаться от продвижения к селу Новая Марьевка, которое расположено на юге непризнанной республики. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что накануне незадолго до полуночи ВСУ отрыли минометный огонь по Новой Марьевке со стороны села Гранитное. Также подконтрольный ДНР населенный пункт был обстрелян с киевских позиций в районе Старомарьевки.

Ресурс отмечает, что ВСУ намеревались занять Новую Марьевку, однако отказались от продвижения к ней из-за ответного огня сил ДНР.

Ранее сегодня тот же сайт спрогнозировал, что возможная попытка устроить штурм республик Донбасса «приведет к серьезным потерям и деморализации» украинской армии.

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