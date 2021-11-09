Портал Avia.pro: возможная попытка устроить штурм ДНР и ЛНР «приведет к серьезным потерям и деморализации» армии Украины

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9 ноября 2021, 11:02 Источник: Avia.pro

Украинский военный в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Возможная попытка устроить штурм самопровозглашенных ДНР и ЛНР «приведет к серьезным потерям и деморализации» Вооруженных сил Украины. Соответствующий прогноз высказан в материале интернет-СМИ.

Как пишет сайт Avia.pro, «на некоторых направлениях» в Донбассе подразделения ВСУ «вынуждены были сместиться почти на километр западнее», чтобы не попасть под огонь Народной милиции республик. Также портал отмечает, что в настоящий момент фиксируется «отсутствие прямых столкновений» между противоборствующими сторонами.

При этом в процитированной публикации предсказывается, что вероятная попытка Киева организовать штурм ДНР и ЛНР «приведет к серьезным потерям и деморализации» украинской армии.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми озвучил точку зрения, согласно которой «русскоязычные солдаты войдут во Львов», если киевские военные нападут на республики Донбасса.

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