Экс-разведчик Кедми: если армия Украины нападет на ДНР и ЛНР, «русскоязычные солдаты войдут во Львов»
9 ноября 2021, 10:15
Если Вооруженные силы Украины нападут на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «русскоязычные солдаты войдут во Львов». Соответствующий прогноз озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
По словам Кедми, выступившего в эфире YouTube-канала ITON-TV, возможная агрессия ВСУ против республик Донбасса приведет к тому, что «русскоязычные солдаты войдут во Львов». Североатлантический альянс при таком развитии событий в конфликт на украинской территории вмешиваться не станет, предрек экс-разведчик.
Он заявил, что «ни НАТО, ни США воевать за Украину не будут».
Ранее во вторник сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон высказал точку зрения, согласно которой в Россию пойдут «сотни гробов» в случае «нападения» на Украину.
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