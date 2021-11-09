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Экс-разведчик Кедми: если армия Украины нападет на ДНР и ЛНР, «русскоязычные солдаты войдут во Львов»

, 10:15

Экс-разведчик Кедми: если армия Украины нападет на ДНР и ЛНР, «русскоязычные солдаты войдут во Львов»
Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Если Вооруженные силы Украины нападут на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «русскоязычные солдаты войдут во Львов». Соответствующий прогноз озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

По словам Кедми, выступившего в эфире YouTube-канала ITON-TV, возможная агрессия ВСУ против республик Донбасса приведет к тому, что «русскоязычные солдаты войдут во Львов». Североатлантический альянс при таком развитии событий в конфликт на украинской территории вмешиваться не станет, предрек экс-разведчик.

Он заявил, что «ни НАТО, ни США воевать за Украину не будут».

Ранее во вторник сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон высказал точку зрения, согласно которой в Россию пойдут «сотни гробов» в случае «нападения» на Украину.

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