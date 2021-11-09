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Киевский журналист Гордон: в Россию пойдут «сотни гробов» в случае «нападения» на Украину

, 09:52

Киевский журналист Гордон: в Россию пойдут «сотни гробов» в случае «нападения» на Украину
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае «нападения» на Украину в Российскую Федерацию пойдут «сотни гробов». Соответствующий прогноз озвучил киевский журналист Дмитрий Гордон.

Некоторое время назад издание The Washington Post, ссылаясь на неназванных собеседников среди американских и европейских чиновников, написало, что войска РФ якобы снова концентрируются на границе с Украиной.

По словам Гордона, в текущей ситуации «нападать» на соседнюю страну для Москвы «себе дороже». Журналист заявил о том, что украинская армия «значительно окрепла, хотя далека от идеала». Если разгорятся боевые действия, в Россию пойдут «сотни гробов», предрек Дмитрий Гордон.

Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в «агрессивных» планах. В Москве подобные утверждения опровергают, указывая на то, что они носят бездоказательный характер.

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Ростислав Ищенко озвучил точку зрения, согласно которой Россия ведет дипломатическую и информационную подготовку к военному конфликту, который собираются развязать на территории Украины ее власти.

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ДЦ

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