В случае «нападения» на Украину в Российскую Федерацию пойдут «сотни гробов». Соответствующий прогноз озвучил киевский журналист Дмитрий Гордон.
Некоторое время назад издание The Washington Post, ссылаясь на неназванных собеседников среди американских и европейских чиновников, написало, что войска РФ якобы снова концентрируются на границе с Украиной.
По словам Гордона, в текущей ситуации «нападать» на соседнюю страну для Москвы «себе дороже». Журналист заявил о том, что украинская армия «значительно окрепла, хотя далека от идеала». Если разгорятся боевые действия, в Россию пойдут «сотни гробов», предрек Дмитрий Гордон.
Киевские политики и эксперты регулярно обвиняют РФ в «агрессивных» планах. В Москве подобные утверждения опровергают, указывая на то, что они носят бездоказательный характер.
Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Ростислав Ищенко озвучил точку зрения, согласно которой Россия ведет дипломатическую и информационную подготовку к военному конфликту, который собираются развязать на территории Украины ее власти.
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