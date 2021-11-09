Политолог Ростислав Ищенко: Россия готовится «не к войне с Украиной, а к войне на Украине»

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9 ноября 2021, 08:15 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Москва ведет дипломатическую и информационную подготовку к военному противостоянию, которое намерен развязать на украинской территории киевский режим. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, Россия готовится «не к войне с Украиной, а к войне на Украине».

«Мы сейчас видим жесткие заявления в адрес Украины и прямые намеки в адрес Запада, что есть “красные линии”, после перехода которых Москву уже не остановишь», — заявил Ищенко.

«Речь идет о силовом решении, которое будет болезненно» и для Киева, и для его западных партнеров, добавил собеседник журналистов.

В конце октября произошло новое обострение ситуации в Донбассе. Согласно мнению Ростислава Ищенко, эскалация связана с тем, что украинским властям «необходим управляемый конфликт» на востоке страны с целью мобилизации населения в поддержку президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, аналитик Владимир Орлов спрогнозировал, что в случае наступления Украины в Донбассе РФ может атаковать ее армию в регионе, но воздержится от ударов по столице соседнего государства.

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