Военный эксперт Орлов: в случае наступления Украины в Донбассе Россия может атаковать ВСУ в регионе, но ударов по Киеву не будет

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8 ноября 2021, 14:07 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Если Киев начнет наступательную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Россия может атаковать Вооруженные силы Украины в Донбассе, но ударов по столице соседней страны не будет. Соответствующий прогноз в беседе со СМИ озвучил отечественный военный эксперт Владимир Орлов.

По его словам, в случае наступления киевских подразделений на территории Донбасса РФ может осуществить «локальные действия по принуждению Украины к разумным действиям именно в этом регионе».

«Был бы нанесен удар по группировкам ВСУ в Донбассе. Это возможно. Однако ударов по Киеву, десантирования войск, например, в Николаеве не произойдет», — отметил Орлов.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-командир ополченцев ДНР Игорь Стрелков высказал мнение, согласно которому вооруженный конфликт России и Украины неизбежен.

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