Бывший командир ДНР Стрелков: война между Россией и Украиной неизбежна

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8 ноября 2021, 12:14 Источник: НСН

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Украиной неизбежен. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.

Стрелков отметил, что киевские власти «выжидают удобный момент для атаки» в Донбассе.

«Но не исключено, что США потребуют у них совершить атаку и в неудобный момент. Украина в этом отношении полностью зависит от Соединенных Штатов», — заявил экс-командир.

Он добавил, что война между Россией, на которую ориентируются ДНР и ЛНР, и Украиной «неизбежна уже очень давно». При этом официальная Москва всеми силами пытается избежать данного сценария, указал Игорь Стрелков.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал мнение, согласно которому РФ «придется присоединять» Украину существенно раньше Белоруссии.

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