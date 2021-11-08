Бывший командир ДНР Стрелков: война между Россией и Украиной неизбежна

Вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Украиной неизбежен. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополчения самопровозглашенной ДНР.
Стрелков отметил, что киевские власти «выжидают удобный момент для атаки» в Донбассе.
«Но не исключено, что США потребуют у них совершить атаку и в неудобный момент. Украина в этом отношении полностью зависит от Соединенных Штатов», — заявил экс-командир.
Он добавил, что война между Россией, на которую ориентируются ДНР и ЛНР, и Украиной «неизбежна уже очень давно». При этом официальная Москва всеми силами пытается избежать данного сценария, указал Игорь Стрелков.
Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал мнение, согласно которому РФ «придется присоединять» Украину существенно раньше Белоруссии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.