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Депутат Госдумы Вассерман: «Украину придется присоединять к России существенно раньше Белоруссии»

, 08:52

Депутат Госдумы Вассерман: «Украину придется присоединять к России существенно раньше Белоруссии»
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российской Федерации придется присоединять Украину существенно раньше Белоруссии. Соответствующую точку зрения озвучил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

«Украину придется присоединять к России существенно раньше Белоруссии», — отметил Вассерман.

По его словам, подобная необходимость связана с тем, что властям в Киеве «с Запада поставлена задача максимального разрушения хозяйства Украины».

Как заявил парламентарий в эфире YouTube-канала «Вольная улица», «образование “черной дыры” на границе» представляет опасность для РФ. Чтобы не допустить реализации такого сценария, Москве нужно будет пойти на «прямое управленческое вмешательство» в отношении Украины, указал Анатолий Вассерман.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевский эксперт Андрей Головачев выступил с утверждением, согласно которому «Россия начнет войну с Украиной», когда получит одобрение со стороны Вашингтона.

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Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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