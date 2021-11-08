Депутат Госдумы Вассерман: «Украину придется присоединять к России существенно раньше Белоруссии»

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8 ноября 2021, 08:52

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российской Федерации придется присоединять Украину существенно раньше Белоруссии. Соответствующую точку зрения озвучил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

«Украину придется присоединять к России существенно раньше Белоруссии», — отметил Вассерман.

По его словам, подобная необходимость связана с тем, что властям в Киеве «с Запада поставлена задача максимального разрушения хозяйства Украины».

Как заявил парламентарий в эфире YouTube-канала «Вольная улица», «образование “черной дыры” на границе» представляет опасность для РФ. Чтобы не допустить реализации такого сценария, Москве нужно будет пойти на «прямое управленческое вмешательство» в отношении Украины, указал Анатолий Вассерман.

Ранее в понедельник сообщалось, что киевский эксперт Андрей Головачев выступил с утверждением, согласно которому «Россия начнет войну с Украиной», когда получит одобрение со стороны Вашингтона.

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