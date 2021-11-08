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Киевский политэксперт Головачев: «Россия начнет войну с Украиной», когда получит «добро» от США

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Киевский политэксперт Головачев: «Россия начнет войну с Украиной», когда получит «добро» от США
Украинские танки, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

«Россия начнет войну с Украиной», когда получит «добро» от Соединенных Штатов. С соответствующим утверждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Андрей Головачев, киевский политический эксперт.

Согласно точке зрения, высказанной Головачевым, если украинские власти будут осуществлять «непрогнозируемую, фриковую, блефовую внешнюю и внутреннюю политики», американцы «вполне могут отказаться сдерживать» Москву. По словам аналитика, «Россия начнет войну с Украиной, когда согласует цели этой войны с США и получит от них “добро”».

«Пока такого согласования нет, но…» — написал в конце своей публикации Андрей Головачев.

Киевские политики и эксперты регулярно заявляют об «агрессивных» намерениях РФ. Москва подобные обвинения опровергает, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее сообщалось, что аналитик Олег Неменский озвучил мнение, по которому НАТО готовит Украину к вооруженному конфликту с Россией.

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