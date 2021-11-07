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Политолог Олег Неменский: НАТО готовит Украину к войне с Россией

, 12:06 Источник: «Украина.ру»

Политолог Олег Неменский: НАТО готовит Украину к войне с Россией
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Североатлантический альянс готовит Украину к вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад отечественный политолог Олег Неменский.

Аналитик отметил, что вступление Киева в западный блок «не рассматривается даже как гипотетический сценарий», однако «военное проникновение сил натовских стран на Украину действительно имеет место». По словам Неменского, бывшую советскую республику «готовят к войне с Россией». Реализация данного сценария стала бы «огромной трагедией» для двух государств, указал собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, эксперт Виктор Баранец заявил, что армия РФ способна нейтрализовать киевские беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе с помощью систем РЭБ без перехода границ.

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