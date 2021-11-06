Баранец: армия России способна нейтрализовать украинские Bayraktar TB2 в Донбассе с помощью систем РЭБ без перехода границ

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6 ноября 2021, 12:24 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации способна нейтрализовать украинские беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе с помощью систем РЭБ без перехода границ. На это в разговоре с журналистами указал отечественный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

По словам специалиста, после прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого активно применялись дроны Bayraktar TB2, у Киева «появился соблазн – как в тире разбить позиции и технику» непризнанных ДНР и ЛНР.

При этом Баранец отметил, что украинские Bayraktar TB2 в состоянии нейтрализовать комплексы РЭБ, имеющиеся в распоряжении армии России.

«Можно просто вырвать мозги этих беспилотников. Это могут сделать средства радиоэлектронной борьбы. Донбасс находится недалеко от наших территорий. Россия могла бы так работать против Bayraktar, не пересекая границы», — заявил отставной полковник.

Ранее на текущей неделе журналист Юрий Бутусов опубликовал в интернете видео из украинского командного пункта, снятое в ходе первого удара Bayraktar TB2 в зоне конфликта на востоке страны.

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