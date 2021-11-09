Политический эксперт Ростислав Ищенко: «Украина — не жилец»

Аргументы Недели → В мире 13+

9 ноября 2021, 11:27 Источник: «Украина.ру»

Участники Евромайдана в Киеве, Luca Piergiovanni / globallookpress.com

«Украина — не жилец», это было понятно до победы Евромайдана и последовавших за ней событий в стране в 2014-м. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил политический эксперт Ростислав Ищенко.

По его словам, Москва «будет стремиться к тому, чтобы решить все вопросы на украинском направлении без применения оружия».

«Они и так решаются. Украина — не жилец. Это было понятно даже до 2014 года. В 2014 году они отрезали себе все возможности для возвращения в жизнеспособное состояние», — отметил Ищенко.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми высказал прогноз, согласно которому «русскоязычные солдаты войдут во Львов», если украинская армия нападет на самопровозглашенные республики Донбасса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости