«Украина — не жилец», это было понятно до победы Евромайдана и последовавших за ней событий в стране в 2014-м. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил политический эксперт Ростислав Ищенко.
По его словам, Москва «будет стремиться к тому, чтобы решить все вопросы на украинском направлении без применения оружия».
«Они и так решаются. Украина — не жилец. Это было понятно даже до 2014 года. В 2014 году они отрезали себе все возможности для возвращения в жизнеспособное состояние», — отметил Ищенко.
Ранее сегодня сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми высказал прогноз, согласно которому «русскоязычные солдаты войдут во Львов», если украинская армия нападет на самопровозглашенные республики Донбасса.
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