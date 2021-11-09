Группа сенаторов во главе с Джимом Ришем инициировала новые санкции против «Северного потока-2»

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9 ноября 2021, 09:23

фото: pixabay.com

В США группа сенаторов-республиканцев во главе с Джимом Ришем, который руководит комитетом сената по международным отношениям, предложила ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».

По данным Reuters, шестеро американских законодателей предложили поправку в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 финансовый год.

Если идея сенаторов будет принята, не позднее чем через 15 дней после принятия глава Белого дома Джозеф Байден должен будет ввести санкции против «любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», а также против основного акционера такой компании.

Копию документа опубликовал в Twitter корреспондент Bloomberg Дэниэл Флэтли. Имеется ввиду компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG — «дочка» российской корпорации «Газпром». Nord Stream 2 AG был организован для планирования, строительства и эксплуатации трубопровода.

Запуск газопровода «Северный поток – 2» может затянуться на гораздо больший срок, нежели декларировалось ранее.

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