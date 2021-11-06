Геннадий Шмаль: Его Величество Мороз может ускорить принятие решений по поводу работы «Северного потока - 2»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 ноября 2021, 08:30 Александр Саргин

Фото: oreanda.ru

Запуск газопровода «Северный поток – 2» может затянуться на гораздо больший срок, нежели декларировалось ранее.

Дело в том, что Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur - BNetzA) может вынести предварительное решение по сертификации до 8 января 2022 года, после чего оно будет передано в Европейскую комиссию, где теоретически должно быть рассмотрено в течение двух месяцев. И хотя вердикт последней не носит обязательный характер, однако этот орган Евросоюза, по словам немецких парламентариев, может затянуть процесс даже до 8 мая.

«Вряд ли мы сможем как-то повлиять на это, - разъяснил «АН» президент Союза нефтегазопромышленников России, первый замминистра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР (1984-1999 гг.), кандидат экономических наук Геннадий Шмаль. – Это достаточно длительная бюрократическая процедура, и исходя из того опыта, который у нас был и есть, такие работы действительно занимают минимум полгода. Правда, если учитывать, что сегодня в Европе бушует топливный кризис, то, возможно, сами немцы захотят ускорить процесс».

Президент Союза нефтегазопромышленников РФ уверен, что сами немцы сделали бы всё «достаточно быстро», учитывая, что это нужно прежде всего им, ну и остальной Европе, где еще не заполнены подземные хранилища, поэтому начало работы газопровода могло бы «снять проблемы» в обеспечении газом этих стран. «Но ведь никуда не делись противники «СП-2»: я имею в виду и США, и тех, кто находится не только внутри Евросоюза, но даже внутри Германии», - констатирует эксперт.

А вот генеральный директор австрийской нефтяной компании OMV (Österreichische Mineralölverwaltung AG) Альфред Штерн полагает, что «править балом будет мороз», который поставит все точки над i. Именно мороз, по словам Штерна, станет главным союзником России в запуске «Северного потока - 2». «Представляю, сколько будет иcтерики от пpотивников проекта, когда это случится», - насмехается представитель австрийской компании.

«Если зима будет такой же, как в прошлом году, - продолжает Геннадий Шмаль, - то его величество мороз может ускорить принятие всех необходимых решений по поводу работы «СП-2». Напомню, что в 2020 году «Северный поток - 1» использовался больше, чем предписывает его паспортная мощность - 55 миллиардов кубов газа, и в отдельные дни выдавал 60 млрд кубов. По сути, когда речь шла о необходимости поддержания топливного режима, то сразу забывали и о Третьем энергопакете, и обо всех прочих делах».

Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» началось 5 сентября 2018 года и было закончено 10 сентября 2021 года. Примечательно, что на протяжении всего этого периода многочисленные недоброжелатели, ведомые США, всячески препятствовали осуществлению грандиозного проекта. Не унимаются они и сейчас. Но что будет, если им удастся взять верх и «СП-2» не начнет свою работу? Кто больше всего потеряет от этого?

«Конечно, в этом случае терять будут все, - отметил президент Союза нефтегазопромышленников РФ. - Мы - потому что вложили деньги, а проект не используется. Но главные потери будут у Евросоюза, потому что кроме России, у них нет других реальных источников, которые сегодня могли бы решить их проблемы. Смотрите, Норвегия сокращает добычу газа, Голландия это сделала давно, а Англия вообще перестала быть импортером. И во многих других странах Европы имеются значительные проблемы».

Эксперт напомнил, что американцы обещали «залить» своим природным сжиженным газом всю Европу, но у них это не получилось. Более того, отметил газопромышленник, США сами иногда пользуются российским газом. «Так что ситуация здесь, конечно, непростая, - заключил Геннадий Шмаль в разговоре с «АН», - но я думаю, что все равно надо находить пути решения проблем. Тем более, что в данном случае правда однозначно на нашей стороне».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости