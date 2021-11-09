Daily Express об учениях России в Черном море: Москва посылает Байдену предупреждение, «демонстрируя сокрушительную военную мощь»

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9 ноября 2021, 08:54

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Москва посылает президенту Соединенных Штатов Джо Байдену предупреждение, «демонстрируя сокрушительную военную мощь». Об этом говорится в публикации британских СМИ, посвященной российским учениям в Черном море.

Таблоид Daily Express отмечает, что РФ проводит серию учений в Черном море, в акватории которого в настоящий момент находятся американские суда — флагманский корабль Mount Whitney и эсминец Porter.

Известно, что к маневрам привлекли, в частности, экипажи малых противолодочных кораблей «Ейск» и «Касимов», которые обнаружили и атаковали субмарину условного противника, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение.

Москва посылает Джо Байдену предупреждение, «демонстрируя сокрушительную военную мощь», пишет о российских учениях британское издание.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Алексей Леонков пригрозил пополнением «кладбища кораблей» желающим «вытолкать» РФ из Черного моря.

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