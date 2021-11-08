Военный аналитик Леонков пригрозил пополнением «кладбища кораблей» желающим «вытолкать» Россию из Черного моря

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8 ноября 2021, 11:47

Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный военный аналитик Алексей Леонков пригрозил пополнением «кладбища кораблей» желающим «вытолкать» Российскую Федерацию из Черного моря. Соответствующий пост эксперт разместил в своем Telegram.

Леонков отреагировал на публикацию офицера американских ВМС Брайана Харрингтона в издании The Hill. По мнению Харрингтона, чтобы вытеснить Москву из Черного моря, следует отменить конвенцию Монтре. Данный документ ограничивает время пребывания в Черном море для военных судов стран, территория которых им не омывается.

«"Вытолкать Россию из Черного моря" — оригинально и смешно одновременно... А вот пополнение кладбища кораблей на дне Черного моря — реально и больно!» — отметил Алексей Леонков.

Он добавил, что «в дуэли "флот против берега" чаще всего побеждал берег».

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт Baijiahao написал, что Соединенные Штаты «пришли в ярость», узнав о разработке Россией гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя Су-57.

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