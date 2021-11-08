Аргументы Недели В мире 13+

Военный аналитик Леонков пригрозил пополнением «кладбища кораблей» желающим «вытолкать» Россию из Черного моря

, 11:47

Военный аналитик Леонков пригрозил пополнением «кладбища кораблей» желающим «вытолкать» Россию из Черного моря
Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Отечественный военный аналитик Алексей Леонков пригрозил пополнением «кладбища кораблей» желающим «вытолкать» Российскую Федерацию из Черного моря. Соответствующий пост эксперт разместил в своем Telegram.

Леонков отреагировал на публикацию офицера американских ВМС Брайана Харрингтона в издании The Hill. По мнению Харрингтона, чтобы вытеснить Москву из Черного моря, следует отменить конвенцию Монтре. Данный документ ограничивает время пребывания в Черном море для военных судов стран, территория которых им не омывается.

«"Вытолкать Россию из Черного моря" — оригинально и смешно одновременно... А вот пополнение кладбища кораблей на дне Черного моря — реально и больно!» — отметил Алексей Леонков.

Он добавил, что «в дуэли "флот против берега" чаще всего побеждал берег».

Как сообщалось ранее в понедельник, китайский сайт Baijiahao написал, что Соединенные Штаты «пришли в ярость», узнав о разработке Россией гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя Су-57.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью