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Baijiahao: США «пришли в ярость», узнав о разработке Россией гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя Су-57

, 11:05 Источник: «ПолитРоссия»

Baijiahao: США «пришли в ярость», узнав о разработке Россией гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя Су-57
Истребитель Су-57, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты «пришли в ярость», узнав о разработке Российской Федерацией гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД» для истребителя пятого поколения Су-57. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao отмечает, что Москва создает гиперзвуковую ракету нового типа «Личинка-МД» для Су-57. Ожидается, что снаряд, который в данный момент проходит наземные испытания, будет летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и станет неуязвимым для вражеских систем ПВО.

Сайт пишет, что Штаты «пришли в ярость», узнав о разработке ракеты.

«США в настоящее время отстают от России в разработке гиперзвукового оружия, и Вашингтону нелегко изменить этот отсталый статус-кво», — указывает Baijiahao.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что в случае принятия на вооружение российская беспилотная ракета-трансформер станет «неприятным сюрпризом» для американцев.

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