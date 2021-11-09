Avia.pro: у ДНР достаточно сил, чтобы нанести армии Украины «огромные потери» в случае ее наступления на Горловку

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9 ноября 2021, 07:33 Источник: Avia.pro

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

У самопровозглашенной ДНР достаточно сил, чтобы нанести украинской армии «огромные потери», если она начнет наступление на Горловку. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что киевские военные «продолжают усиливать напряженность обстановки на линии боевого соприкосновения» возле Горловки. Так, число танков Вооруженных сил Украины, сконцентрированных в данном районе, на сегодняшний момент превысило 130.

Авторы сайта предположили, что ВСУ могут готовить «широкомасштабную» операцию на Горловском направлении. Журналисты назвали 130 киевских танков «силой, с которой придется считаться». При этом в процитированной публикации отмечается, что у Народной милиции ДНР достаточно артиллерии и реактивных систем залпового огня для нанесения противнику «огромных потерь» в случае его наступления.

Ранее на следующей неделе тот же интернет-ресурс указал на то, что переброска в Донбасс украинских ракетных комплексов «Точка-У» может грозить ДНР и ЛНР «штурмом новых районов».

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