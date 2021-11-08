Аргументы Недели В мире 13+

Avia.pro: переброска в Донбасс украинских ракетных систем «Точка-У» может грозить ДНР и ЛНР «штурмом новых районов»

, 19:34 Источник: Avia.pro

Avia.pro: переброска в Донбасс украинских ракетных систем «Точка-У» может грозить ДНР и ЛНР «штурмом новых районов»
Стрельбы из комплексов «Точка-У», Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Переброска на территорию Донбасса украинских ракетных комплексов «Точка-У» может грозить самопровозглашенным ДНР и ЛНР «штурмом новых районов». Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro отреагировал на новость о том, что встреча в «нормандском формате» 11 ноября не состоится. Как отмечает сайт, это «может свидетельствовать о том, что в ближайшем времени ситуация в Донбассе урегулирована не будет».

Также ресурс указал на то, что Киев «сотнями единиц» стягивает в зону конфликта на востоке Украины военную технику. В числе нее системы «Точка-У». Их переброска может грозить ДНР и ЛНР «штурмом новых районов», прогнозируется в процитированном материале.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью